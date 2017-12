Vulcão entra em atividade na Indonésia Um vulcão de uma ilha turística da Indonésia lançou fumaça e magma nesta terça-feira, obrigando as autoridades a fecharem seu entorno para visitação. O vulcão Rinjini, de 3.723 metros de altura, fica na ilha de Lombok, no leste do país, e começou a apresentar sinais de atividade na semana passada. A última vez em que o Rinjini entrou em erupção foi em 1994, quando pelo menos 30 pessoas morreram. Especialistas dizem que, agora, ele não representa uma ameaça à população local.