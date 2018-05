Vulcão entra em erupção e despeja lavas perto de Antígua O Vulcão do Fogo na Guatemala entrou em erupção nesta quinta-feira, despejando lavas, pedras e cinzas perto da cidade colonial de Antígua e de algumas das mais famosas fazendas de café do país da América Central. O serviço de vulcanologia disse que sete famílias foram retiradas de suas casas próximas ao vulcão, cerca de 50 Km da Cidade da Guatemala. Os camponeses não se feriram, informou uma autoridade. "Na noite passada, a situação era muito séria e nós emitimos um alerta laranja", disse Benedicto Giron, porta-voz do serviço de resposta a emergências da Guatemala. "Vamos permanecer na área para monitorar a situação." O vulcão fica atrás de Antígua, uma das maiores atrações turísticas da Guatemala e lar de algumas das melhores fazendas de café do país. Não há informações sobre danos às plantações, onde os grãos de café estão começando a amadurecer. O Vulcão do Fogo tem cerca de 3.760 metros de altura e é parte de uma cadeia de vulcões ativos ao longo da borda das montanhas da Guatemala. (Por Mica Rosenberg)