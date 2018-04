Vulcão entra em erupção na Indonésia

Associated Press

JACARTA - Ao menos 16 pessoas morreram nesta terça-feira, 26, por conta de ferimentos causados pela erupção do vulcão Merapi, situado na ilha de Java, na Indonésia, informaram fontes oficiais locais.

Subandriyo, chefe vulcanologista da área, disse que o Merapi aumentou suas atividades e entrou em erupção na tarde da terça (de acordo com o horário local). O vulcão ameaçava explodir há horas.

Cientistas alertaram que a pressão que se acumulava abaixo do bolsão de lava do Merapi poderia ocasionar uma das piores explosões de rochas quentes em anos. O governo já tomou medidas de precaução e evacuou as áreas próximas

Tsunami

Além do risco que a erupção do Merapi apresenta, os indonésios têm outros fatores para se preocuparem. Na segunda-feira, um terremoto causou um tsunami que já deixou 40 mortos e 380 desaparecidos.