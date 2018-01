Vulcão entra em erupção no extremo norte do Japão Um vulcão da ilha de Hokkaido, no extremo norte do Japão, entrou hoje em erupção com uma pequena coluna de fumaça branca que atirou cinzas em um raio de dez quilômetros ao sudeste da montanha, segundo o serviço meteorológico nacional. É a primeira vez desde novembro de 1998 que o vulcão Meakandake, de 1.499 metros de altura e situado no leste da ilha registra algum tipo de atividade. Segundo o Observatório de Sapporo não há riscos de grandes erupções. No entanto, a fonte acrescentou que podem ser observados fenômenos de pequena intensidade nos próximos dias. Os primeiros tremores foram registrados por volta das 6h28 locais de hoje (18h28 de Brasília desta segunda-feira), e quatro horas mais tarde o vulcão começou a expelir fumaça. A erupção ocorreu a 500 metros do cume, na vertente nordeste da montanha.