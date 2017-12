Vulcão entra em erupção nos EUA O Monte St. Helens, vulcão que em 1980 entrou em erupção violenta, matando mais de 50 pessoas e cobrindo cidades inteiras com cinzas, voltou à atividade hoje pela primeira vez em 18 anos. Mas não houve ordens para a remoção das populações próximas, nem rios de lava, nem nuvens de fuligem: apenas um pouco de vapor, cinzas e barulho. Ao todo, durou 20 minutos. "Exatamente o tipo de acontecimento que havíamos previsto", disse a cientista da US Geological Survey, Cynthia Gardner.Mas o sismólogo Bob Norris disse que pode haver magma em movimento no subsolo, e que novas explosões ainda podem ocorrer nos próximos dias ou semanas. Mike Fergus, porta-voz da Administração Federal de Aviação dos EUA, disse que a nuvem de vapor desta sexta-feira chegou a 16.000 pés (cerca de 5 km) de altitude.