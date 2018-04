Vulcão 'Filho de Krakatoa' cospe fogo na Indonésia O vulcão "Filho de Krakatoa", que se formou após a lendária erupção de 1883 do monte Krakatoa, na Indonésia, está soltando pedras incandescentes e fumaça há vários dias, mas não apresenta perigo, disse um especialista na sexta-feira. O vulcão Anak Krakatau ("Filho de Krakatoa", no idioma local) fica no estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra. Sua atividade começou no princípio do mês e deve continuar por mais algum tempo, disse à Reuters Saut Simatupang, do Centro de Vulcanologia e Mitigação de Risco Geológico da Indonésia. "O Anak Krakatau está em erupção, mas não é perigoso -- na verdade, é algo que vale a pena ver", disse Simatupang. "Se o tempo está bom, você pode ver uma bela montanha com lava descendo da sua cratera e chamas vermelhas explodindo." Cientistas que monitoram o Anak Krakatau dizem que, desde a noite de quinta-feira, ele já expeliu rochas incandescentes 95 vezes. A Indonésia é recordista mundial em termos de vulcões ativos. O arquipélago fica sobre o chamado "Anel de Fogo do Pacífico", uma área de intensa atividade sísmica. Nas últimas semanas, três outros vulcões demonstraram atividade na Indonésia. O Anak Krakatau se formou gradualmente depois que a ilha vulcânica de Krakatoa se desintegrou numa enorme erupção em 1883, provocando tsunamis e matando mais de 36 mil pessoas. As cinzas daquela erupção, um dos desastres naturais mais graves de que há notícia, foram levadas pelos ventos estratosféricos até Nova York, por exemplo. Cientistas disseram na quinta-feira que rebaixaram o nível de alerta do monte Kelud (leste de Java) devido ao declínio da sua atividade. Milhares de pessoas que haviam sido levadas para abrigos do governo foram orientadas a voltar para suas casas. A região em torno do Kelud estava em alerta máximo há cerca de três semanas. (Por Mita Valina Liem)