Vulcão filipino expele lava e milhares de pessoas são evacuadas

Associated Press

LEGAZPI - Mais de 9 mil pessoas evacuaram a área ao redor do vulcão mais ativo das Filipinas, enquanto a lava flui por sua cratera abaixo em uma erupção calma, mas que os cientistas alertam que pode se tornar explosiva.

O Instituto Filipino de Volcanologia e Sismologia aumentou o nível de alerta para o Monte Mayon no final do domingo, 14, para três em uma escala de cinco, indicando uma tendência crescente para uma erupção perigosa.

O diretor do instituto, Renato Solidum, disse que a lava fluía pelo menos meio quilômetro para baixo de um declive da cratera e na manhã de segunda-feira, as nuvens de cinzas apareceram no meio da colina.

Rochas fundidas e lava na cratera de Mayon iluminaram o céu na noite de domingo apesar das nuvens espessas, enviando milhares de moradores para abrigos de evacuação.

O vulcão Mayon, na província de Albay, no nordeste do país, entrou em erupção cerca de 50 vezes nos últimos 500 anos. /AP