Vulcão Galeras entra em erupção na Colômbia

O vulcão Galeras, no sudeste da Colômbia, entrou em erupção na noite deste sábado. O Instituto Colombiano de Geologia colocou em alerta as áreas próximas do vulcão, situado a cerca de 500 quilômetros de Bogotá. As autoridades determinaram a saída de sete mil pessoas que vivem nas imediações. O Galeras, cujo topo está a 4.276 metros de altitude, mantém há décadas uma atividade intermitente. A última erupção ocorreu há um ano, quando muitos habitantes locais deixaram suas casas e foram para abrigos disponibilizados pelo governo. Em 1993, em meio a outra erupção, nove pessoas morreram, incluindo cientistas estrangeiros que coletavam amostras de gases vulcânicos na parte mais alta do local. O diretor do Ingeominas em Nariño, Diego Gómez, explicou à imprensa em Pasto, a capital regional, que a erupção se tornou evidente em alguns setores desta cidade e outras povoações dos arredores com a vibração de janelas.