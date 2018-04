Vulcão impede ida de líderes para funeral na Polônia Os principais líderes globais foram forçados a cancelar viagens para a Polônia, onde participariam do funeral do presidente polonês Lech Kaczynski, depois que a erupção de um vulcão na Islândia provocou o fechamento dos principais aeroportos na Europa. Alguns representantes europeus, no entanto, devem tentar seguir viagem por terra.