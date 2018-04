Vulcão Kelud registra aumento de temperatura e terremotos

Centenas de terremotos vulcânicos abalaram a noite desta sexta-feira, 2, o vulcão Kelud, no leste da ilha indonésia de Java, onde a temperatura do lago da cratera chegou ao nível mais alto já registrado, confirmaram neste sábado, 3, fontes oficiais. "A água do lago situado na cratera do Kelud chegou a 45,9 graus, a uma profundidade de 15 metros, e a 43,9 graus na superfície", disse à Efe Pak Jajang, um porta-voz do Centro de Observação do Kelud. Na sexta-feira, a água, a 15 metros, estava a uma temperatura de 40,4 graus, mais de cinco abaixo da registrada hoje. A evolução mostra que o aquecimento da superfície aumenta rapidamente. A temperatura do Kelud é superior à qual registrada antes da última erupção do vulcão, em 1990. Além disso, segundo Jajang, os terremotos vulcânicos são contínuos. "De meia-noite de sexta-feira até as 6 horas da manhã de sábado foram 165 terremotos superficiais e 38 vulcânicos, com uma amplitude entre 0,5 e 10 graus", relatou. Pak Surono, diretor do centro de Vulcanologia e Gestão de Riscos Geológicos de Bandung, disse ontem à noite que "os terremotos são tantos que os técnicos perderam a conta". Segundo o jornal "The Jakarta Post", só na tarde da sexta-feira foram mais de seiscentos tremores. Sugeng Haryadi, chefe dos serviços de emergência de Blitar, disse que 80% dos moradores na zona de maior perigo foram afastados. As autoridades, que desde que o dia 16 de outubro enfrentam dificuldades para convencer a população a abandonar seus lares, viu que finalmente os moradores estão dispostos a procurar os refúgios. Eles agora observam sinais de iminência da erupção. "O ar ficou muito úmido, os insetos pararam de emitir seus ruídos, os pássaros voam muito perto da terra e os moradores afirmam ter ouvido uma voz sobrenatural vindo do Kelud, avisando que a lava virá em breve", explicou. O Kelud, uma montanha de 1.713 metros de altura, é considerado um dos dez vulcões mais perigosos do mundo. Sua erupção de 1919 matou cerca de 5 mil pessoas.