Vulcão lança cinzas a 3,5 km de altura e alarma população no México O vulcão Popocatépetl expeliu nesta quarta-feira uma coluna de cinzas de 3,5 km de altura sobre sua cratera. Apesar de sua intensidade ter provocado alarme entre a população das imediações, a erupção foi qualificada pelos vulcanólogos mexicanos como ?de moderada intensidade?. Segundo eles, o fenômeno não representa ?nenhuma alteração? nas atividades do maior vulcão situado a 65 km da capital do México. Mesmo assim, as autoridades estão mantendo uma restrição de acesso à zona em um raio de 12 km em torno da montanha. Na véspera, o Popocatépetl também havia expelido uma nuvem de cinzas de 1,5 km de altura. Falando à cadeia Radio Red, o diretor do Plano de Operações do Popocatépetl, Ramón Peña Melche, disse que a atividade vulcânica se mantém ?dentro dos cenários previstos? e que essas condições serão mantidas ?nas próximas horas horas e dias?.