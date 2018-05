Vulcão lança cinzas e rochas em ilha da Indonésia Um vulcão na extremidade norte da ilha de Sulawesi, na Indonésia, começou a lançar cinzas e rochas e a expelir lava, mas ainda não houve nenhuma ação para a retirada de pessoas da área, informou uma autoridade nesta terça-feira. Mesmo que uma erupção de fato ocorra, o monte Soputan, 2.175 Km a nordeste da capital Jacarta, não ameaçaria o vilarejo mais próximo, localizado a 11 Km da cratera, segundo Saut Simatupang, chefe da agência de vulcanologia da Indonésia. "Não elevamos o nível de alerta para o máximo, porque é improvável que ele entre em erupção de uma forma que atinja o vilarejo mais próximo", disse Simatupang, por telefone, de seu escritório na cidade de Bandung. Outro vulcão, a apenas 175 Km norte do monte Soputa, tem apresentado atividade crescente desde a semana passada, o que levou autoridades a aumentar o nível de alerta no sábado. A Indonésia tem o maior número de vulcões ativos do mundo e está localizada em um cinturão de intensa atividade vulcânica e sísmica, conhecido como "Círculo do Fogo do Pacífico". (Por Adhityani Arga)