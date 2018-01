Maior vulcão do território japonês entra em erupção; veja vídeo

TÓQUIO - O Monte Aso, o vulcão ativo mais extenso do Japão, situado em uma região pouco habitada a sudoeste do país, entrou nesta segunda-feira, 14, em erupção e causou a evacuação de 30 pessoas, além de desviar vários voos, informaram as autoridades locais.

O vulcão começou a cuspir fumaça e cinzas por volta das 9h43 no horário local (21h43 de Brasília), segundo a Agência Meteorológica Japonesa (JMA), que declarou o nível 3 de alerta e recomendou que ninguém se aproximasse a um raio de dois quilômetros.

Trinta pessoas, entre praticantes de caminhada e funcionários dos serviços de restauração e transporte da região do Monte Aso, foram retiradas pelas autoridades locais, segundo informou a emissora estatal NHK.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A JMA adverte sobre o risco de queda de rochas lançadas pelo vulcão e as emanações de gases tóxicos. No momento, não há registro de feridos.

Situado na cidade de Kumamoto (ilha de Kyushu, sudoeste do Japão), o Monte Aso conta com cinco picos, uma altura máxima de 1.592 metros de altura e uma caldeira que o transforma no vulcão ativo mais extenso do país e em um dos maiores do mundo. /EFE