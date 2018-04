Vulcão Merapi volta a entrar em erupção na Indonésia Militares indonésios forçaram moradores a deixarem vilarejos nas imediações do Monte Merapi, onde o vulcão voltou a entrar em erupção neste sábado, com uma potente explosão que matou mais uma pessoa e fechou temporariamente um aeroporto. Com a morte de hoje, sobe a 36 o número de pessoas já vitimadas pelas erupções do Merapi, que começaram na terça-feira (26).