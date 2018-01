Vulcão na Indonésia deixa pelo menos 15 mortos

Mais de uma dúzia de pessoas foram mortas neste fim de semana por um dos vulcões mais ativos da Indonésia, levando as autoridades a apertarem o cerco ao redor da montanha na ilha de Sumatra.

Pelo menos 15 pessoas - a maioria alunos do ensino médio - foram mortas perto de um vilarejo esvaziado quando o vulcão Sinabung entrou em erupção no sábado, segundo autoridades. O vulcão esteve ativo nos últimos três meses, mas essas foram as primeiras mortes relacionadas à atividade vulcânica.

Os alunos foram atingidos por uma nuvem quente de cinzas e gases que caiu da montanha em alta velocidade após a erupção. Segundo autoridades, a temperatura da nuvem era de cerca de 700 graus Celsius.

Os alunos, que se aventuraram no vilarejo que fica a três quilômetros do vulcão, tentavam ter uma visão melhor da erupção, segundo Sutopo Purwo Nugroho, porta-voz da Agência Nacional para Gestão de Desastres da Indonésia.

As erupções fizeram cerca de 30 mil pessoas deixarem suas casas. A polícia aumentou a patrulha após as mortes e declarou que é completamente proibido entrar na região. Fonte: Dow Jones Newswires.