Vulcão tem erupção embaixo do gelo na Islândia

A vulcanologista Melissa Pfeffer afirmou que dados sísmicos indicam que a lava está derretendo o gelo embaixo da geleira Vatnajokull. Segundo ela, não está claro quando, ou se, a erupção derreterá o gelo, enviando sedimentos e cinzas para o ar.

A Islândia elevou neste sábado para vermelho o alerta de aviação do país por causa do vulcão, indicando que algum tipo de erupção ou é iminente ou está em curso.

Milhares de pequenos terremotos atingiram o Bardarbunga, na última semana, e a atividade sísmica aumentou hoje depois de uma paralisação na sexta-feira. O alerta vermelho é o mais alto de uma escala de cinco pontos.

Cientistas planejavam voar sobre o geleira onde está localizado o vulcão neste sábado para avaliar as mudanças no superfície, mas não ficou claro se fariam de fato o voo.

No início da semana, as autoridades retiraram centenas de pessoas do norte da geleira Vatnajokull como uma medida de precaução. A região desabitada é popular entre pessoas que praticam trilhas.

A erupção do vulcão Eyjafjallajokul em 2010 produziu uma nuvem de cinzas que provocou uma semana de caos aéreo internacional, com mais de 100.000 voos cancelados. Após o incidente, reguladores da aviação modificaram as políticas para voos através de cinzas e uma nova erupção não deverá provocar muitos cancelamentos.

Especialistas disseram que o magma está se movimentando embaixo da geladeira, mas até agora só se movimentou horizontalmente a uma profundidade de 5 a 10 quilômetros. O vulcão entrará em erupção se o magma subir e derreter o gelo que o encobre. Fonte: Associated Press.