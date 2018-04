Vulcão volta a entrar em atividade na Indonésia

Merapi volta a expelir cinzas e rochas quentes.

JACARTA - O vulcão Monte Merapi voltou a entrar em atividade, informaram hoje funcionários da Indonésia. Até o momento, não foram registradas novas vítimas. No começo desta semana, uma erupção do Monte Merapi matou 33 pessoas.

Em outro ponto do país, equipes tentam resgatar vítimas do tsunami causado por um terremoto, também esta semana. De acordo com o último balanço oficial, 343 pessoas morreram por causa dos dois desastres naturais.

A agência de vulcanologia da Indonésia informou que o Monte Merapi começou a entrar em erupção novamente por volta das 16h30 (horário local), expelindo colunas de cinza quente. A maioria dos moradores foi retirada da área. Não está claro se a nova atividade era um sinal de que pode haver uma nova grande explosão. As informações são da Associated Press.