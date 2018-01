Wahid pode declarar emergência na Indonésia O presidente da Indonésia, Abdurrahman Wahid, afirmou esta sexta-feira que estava a ponto de declarar o estado de emergência com status de emergência civil no país. O estado de emergência se tornaria efetivo a partir de 31 de julho, às 18h, e será decretado se Wahid não chegar a um acordo de paz com seus inimigos. O fato poria o presidente indonésio em clara posição de confronto com os parlamentares, que o vêm ameaçando com um processo de impeachment se o estado de emergência for decretado, convocando a antecipação das eleições legislativas.