Waldir Pires fará visita à Missão de Estabilização da ONU no Haiti O ministro da Defesa, Waldir Pires, visitará a Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH), que conta com a participação de tropas brasileiras, se afastando do País de segunda a quinta-feira da próxima semana. Por seu turno, o ministro da Cultura, Gilberto Gil, foi autorizado pelo presidente a utilizar períodos de férias de Segunda-feira próxima até 10 de julho e de 17 a 31 de julho. Já a secretária especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Matilde Ribeiro, foi autorizada a participar, de segunda a quarta-feira próximas, em Montevidéu, da 2ª Consulta de Organismos Latino-Americanos e Caribenhos para a Promoção de Políticas de Eqüidade Racial.