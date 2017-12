Waldner apresentará mecanismo de ajuda a palestinos A Comissária de Assuntos Exteriores da União Européia (UE), Benita Ferrero Waldner, apresentará hoje o novo mecanismo de ajudas para a população palestina a Israel e à Autoridade Nacional Palestina (ANP), presidida por Mahmoud Abbas. Para isso, Ferrero Waldner se reunirá em Israel com a ministra de Assuntos Exteriores Tzipi Livni, com quem se reuniu na semana passada em Luxemburgo. A Comissária anunciou na sexta-feira que se trata de um mecanismo aprovado por todos os membros do Quarteto de Madri, que, além da UE, é formado por Estados Unidos, ONU e Rússia, e que a Europa contribuirá com cem milhões de euros. O novo mecanismo, destinado a amenizar a crise econômica e humanitária na Cisjordânia ocupada e na faixa autônoma de Gaza, permitirá fornecer a ajuda sem que as transferências de dinheiro passem pelo Governo do primeiro-ministro Ismail Haniyeh, do Hamas. A implantação do novo sistema, destinado a financiar programas de assistência social e obras de infra-estrutura municipal, foi criticada por Abbas e pelo Hamas, que não acreditam que é possível aplicá-lo sem a ajuda do aparelho administrativo do Governo. Ainda não se sabe se essas ajudas, que começarão a ser fornecidas em julho, compreendem o pagamento dos salários dos funcionários do Governo palestino. O jornal israelense "Yediot Aharonot" informou que o plano do Quarteto de Madri prevê uma contribuição de US$ 200 mensais a 180 mil famílias palestinas pobres. O Hamas está na lista de organizações terroristas da UE e dos EUA, motivo pelo qual desde que Haniyeh assumiu o poder, em março, suspenderam suas doações à ANP. Por causa deste boicote, os 160 mil funcionários públicos palestinos, inclusive os da segurança, não recebem seus salários desde março. O ministro de Exteriores da ANP, Mahmoud Zahar, disse no domingo em Gaza que obteve doações de US$ 400 milhões de países árabes e islâmicos, o que permitiria ao Governo pagar os salários de três meses. Mas, para introduzir a ajuda nos territórios palestinos, terá que usar a passagem fronteiriça de Rafah, entre Egito e Gaza. O boicote internacional contra o Governo do Hamas inclui os grandes bancos, que, por temor a represálias, se negam a fazer transferências de dinheiro para a ANP. Zahar entrou na semana passada com US$ 20 milhões por essa passagem de Rafah. Segundo fontes do Ministério de Exteriores israelense, Livni se opõe a que a ajuda fornecida por UE, EUA e outros doadores seja usada para pagar os salários pois, neste caso, o dinheiro chegaria às mãos do Governo do Hamas. O deputado e porta-voz do Hamas em Gaza, Sami abu Zuhri, afirmou que "a postura da UE em relação à causa palestina é mais débil que antes e isso se deve à influência dos Estados Unidos". "A Europa entende muito bem a difícil situação dos palestinos, mas enfrenta as pressões desse país", acrescentou. Livni deve receber o mecanismo com reservas se o Quarteto exigir a Israel que retome suas transferências à ANP, da qual é agente de retenção de impostos. As transferências poderiam ser feitas através do organismo internacional que ficará a cargo do novo mecanismo. Ainda não se sabe se será um organismo já existente ou um criado especialmente para a distribuição das ajudas. Israel também suspendeu essas transferências à ANP, de US$ 50 milhões mensais, depois que o Hamas assumiu o Governo palestino.