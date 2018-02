Warren Buffet diz que apóia tanto Hillary quanto Obama O investidor bilionário Warren Buffet disse na terça-feira que apóia tanto Hillary Clinton como Barack Obama para presidente dos Estados Unidos, e continuará a promover arrecadações de fundos para cada um dos pré-candidatos até que o Partido Democrata decida sua nomeação para as eleições de novembro. O diretor da Berkshire Hathaway disse tanto a Hillary quanto a Obama que os apoiaria antes de lançarem suas campanhas presidenciais, o que o colocou numa posição embaraçosa quando os dois decidiram concorrer. "Tenho apoiado os dois desde então. Ficarei muito feliz caso qualquer um dos dois seja presidente dos Estados Unidos", disse em uma entrevista coletiva na Suíça, onde procura negócios para adquirir com sua companhia. "Acho que os dois são candidatos excelentes, e ambos seriam presidentes excelentes", falou sobre os dois democratas que disputam o posto para concorrer com o republicano John McCain nas eleições presidenciais norte-americanas. Os Estados de Oregon e Kentucky promovem eleições primárias nesta terça-feira, e depois dos resultados, Obama provavelmente conseguirá uma maioria de delegados na longa campanha de Estado em Estado. Entretanto, Hillary afirmou que lutará até as últimas votações, que serão realizadas no dia 3 de junho. (Reportagem de Laura MacInnis)