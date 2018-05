Warren Buffett cantará para a China no Ano Novo chinês

Executivo-chefe da Berkshire Hathaway, e mais conhecido na China por seu investimento na montadora BYD Co Ltd, Buffett gravou um vídeo especialmente para a noite de gala, em que canta e toca violão, segundo a agência estatal de notícias Xinhua, citando Wang Pingjiu, um produtor do programa.

"Todos sabemos que Buffett é bom em investimentos, mas poucos sabem que ele também canta", disse Wang em coletiva de imprensa, segundo a Xinhua.

Wang não deu detalhes sobre a música. A Berkshire Hathway não estava imediatamente disponível para comentar a notícia nesta quinta-feira.

A festa de gala será transmitida no site da emissora China's Newtork Television, CNTV.cn, no primeiro dia do Ano Novo Chinês, que será em 23 de janeiro, disse a Xinhua, acrescentando que a versão reduzida será exibida na China Central Television.

A transmissão na véspera do Ano Novo Chinês é o programa mais visto do ano. Milhões ficam diante da TV para o show de cinco horas, cuidadosamente roteirizado e censurado, com apresentações de comédia e exércitos de dançarinos.

(Reportagem de Sabrina Mao e Sui-Lee Wee)