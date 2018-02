Washington busca uma base legal para atacar país Quantos civis sírios teriam de ser mortos para que os EUA ataquem radares, baterias antiaéreas e bases do governo sírio? Qual seria a base legal para tal ação? Essas perguntas surgiram na terça-feira, quando eu ouvia uma audiência do Senado sobre as implicações constitucionais das mortes seletivas causadas por aviões não tripulados - os drones. Os países mencionados foram Iêmen, Paquistão e Afeganistão. A Síria não foi foco porque as forças do presidente Bashar Assad têm sistemas de defesa e aviões avançados russos, que inviabilizam o uso de drones, que voam em baixa velocidade e são facilmente abatidos.