Washington cancela manobras militares com Israel Os Estados Unidos cancelaram uma série de manobras militares conjuntas com Israel devido aos últimos acontecimentos no Oriente Médio, revelou nesta sexta-feira o jornal norte-americano USAToday. Os exercícios militares deveriam começar em 15 de abril, mas a administração de George W. Bush decidiu cancelá-los agora que os Estados Unidos estão empenhados em um novo esforço de paz na região. Um alto funcionário do Pentágono confirmou ao jornal que a administração Bush decidiu também reconsiderar todas as operações militares conjuntas restantes programadas por Israel e os EUA para o futuro imediato. Segundo o USAToday, a decisão procura lançar um sinal diplomático: os Estados Unidos não querem ser vistos ligados militarmente a Israel num momento em que as tropas de Tel Aviv enfrentam ativamente os palestinos e justamente quando Washington considera possíveis ações militares contra o Iraque. Um porta-voz do Pentágono afirmou ao diário que os Estados Unidos "são muito sensíveis aos fatos internacionais" e "desejam que qualquer exercício militar tenha o efeito de melhorar e não piorar" as situações existentes.