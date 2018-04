Washington condena violência no país aliado

O Departamento de Estado dos Estados Unidos, P. J. Crowley, afirmou ontem que "deplora" a violência no Quirguistão, mas garantiu que Washington "identifica-se com a preocupação do povo quirguiz com seu futuro".

A secretária de Estado, Hillary Clinton, e o presidente americano, Barack Obama, mantiveram silêncio sobre o Quirguistão.

Dois meses após os atentados de 11 de Setembro, os EUA começaram a operar a base de Manas, no Quirguistão. A instalação dá forte apoio às tropas em ação no Afeganistão.

Nos últimos anos, porém, cresceu a oposição à presença americana. Há cerca de um ano o presidente Kurmanbek Bakiyev defendeu o fechamento de Manas.

Mais recentemente, a oposição exigiu a retirada americana, sob o argumento de que, numa guerra com o Irã, o país estaria na mira dos mísseis iranianos.