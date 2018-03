Washington critica apoio do Irã à oposição iraquiana Um encontro da oposição iraquiana que o Irã está tentando ajudar a promover é visto com forte oposição por Washington, segundo diplomatas ocidentais e dissidentes iraquianos que dizem que a administração Bush está mostrando cada vez mais sinais de frieza em relação aos oponentes exilados de Saddam Hussein. Hoshyar Zibari, um líder do Partido Democrático do Curdistão, cujo grupo planeja sediar o encontro numa área sob seu controle no norte do Iraque, afirmou nesta semana que líderes da oposição começaram a convergir para a conferência marcada para 15 de fevereiro. O encontro fora originalmente programado para 15 de janeiro e foi remarcado por duas vezes. Dissidentes vindos do exterior, incluindo aqueles apoiados pelos Estados Unidos, estão passando através do vizinho Irã, com a bênção das autoridades iranianas. O Irã não tem relações com os Estados Unidos desde que clérigos muçulmanos radicais derrubaram, em 1979, o xá apoiado por Washington e estudantes tomaram a embaixada dos EUA em Teerã e mantiveram americanos como reféns. Agora, o Irã teme que Washington instale um regime amigo dos americanos no Iraque pós-Saddam, fechando um círculo de aliados dos EUA ao redor do Irã. Um grupo-chave da oposição iraquiana, o xiita Conselho Supremo para a Revolução Islâmica no Iraque, está baseado há anos no Irã e agora parece disposto a forjar relações com outros dissidentes, a fim de garantir a continuidade de seu protagonismo político em qualquer cenário que surja após Saddam. Dissidentes iraquianos afirmam que um antigo general de brigada iraquiano vivendo exilado nos Estados Unidos, Najib al-Salehi, viajou recentemente para o Irã a fim de informar ao Conselho Supremo para a Revolução Islâmica no Iraque que tropas americanas irão atacar combatentes do conselho baseados no Irã, caso eles tentem entrar no Iraque durante uma possível guerra. Mohammed Baqir al-Hakim, líder do conselho, disse à Associated Press, nesta semana, que batalhas em campo lideradas pelos EUA têm de ser a ponta-de-lança para forças oposicionistas iraquianas. Diplomatas ocidentais disseram que estrategistas dos EUA consideram desestabizador o apoio dado pelo Irã às forças xiitas no oeste do Afeganistão, e temem também o papel que o Irã possa desempenhar no Iraque, através de seus aliados xiitas. Numa entrevista por telefone hoje de sua casa na região de Washington, al-Salehi, que seria o coordenador dos esforços com oficiais do Exército de Saddam dentro do Iraque para uma possível rebelião assim que a guerra tiver início, confirmou ter ido a Teerã mas declinou comentar suas discussões com al-Hakim. "Só posso dizer que a administração (dos EUA) não quer um governo interino (no Iraque)", afirmou. O envolvimento do Irã pode ser apenas uma das razões pelas quais os EUA rejeitam o planejado encontro do Comitê de Coordenação e Acompanhamento, de 65 membros da oposição iraquiana, que foi criado num encontro oposicionista apoiado pelos EUA em Londres, em dezembro. Mowaffak al-Rubaie, um membro xiita independente do comitê, disse hoje que a fé compartilhada dos xiitas iraquianos e iranianos não significa que o Irã deva esperar ter uma presença política num Iraque pós-Saddam. Al-Rubaie afirmou numa entrevista por telefone, de Londres, que o planejado encontro no norte do Iraque deve estabelecer o núcleo de uma liderança que monitorará nove subcomitês, responsáveis por administrar o governo por um período interino, no Iraque pós-Saddam. "Não vamos chamá-lo de um governo interino, mas naturalmente ele irá monitorar todos os assuntos do dia-a-dia dos ministros", explicou al-Rubaie. Enquanto os dissidentes iraquianos contemplam o comitê como um futuro gabinete, autoridades americanas têm falado de uma transição gradual da autocracia para a democracia, com um papel para os iraquianos agora dentro do país assim como para exilados que retornarem, e com os militares dos EUA inicialmente mantendo a ordem e, talvez, monitorando reformas políticas. Profundas divisões entre os dissidentes podem ter levantado dúvidas em Washington sobre se eles estão prontos para governar. Diplomatas ocidentais e grupos de oposição iraquianos afirmam que os EUA têm assinalado que não querem que os dissidentes promovam o encontro no norte do Iraque. "O Departamento de Estado não está dizendo diretamente que não podemos nos reunir. Ele diz que não pode oferecer garantias de segurança", revelou um dissidente à AP. "Na verdade, eles não pensam que a oposição é... o melhor amigo deles, quando se trata do futuro do Iraque".