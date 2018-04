Washington demora a se decidir sobre ajuda ao Egito Passados dois dias da destituição do presidente egípcio, Mohamed Morsi, o governo dos Estados Unidos não respondeu uma pergunta de US$ 1,5 bilhões: considerou a deposição um golpe de Estado ou não? A resposta definirá a remessa da ajuda militar americana e US$ 1,3 bilhão e de mais US$ 200 milhões, em caráter econômico, para o ano-fiscal de 2014.