Washington lamenta publicação de fotos de Abu Ghraib O Governo dos EUA considerou hoje "lamentável" a divulgação de mais fotografias dos abusos cometidos na prisão iraquiana de Abu Ghraib, e sustentou que atua com transparência no tratamento de seus presos suspeitos de Terrorismo. "As fotos que foram divulgadas hoje são repugnantes e mostram condutas reprováveis", afirmou hoje o assessor legal do Departamento de Estado, John Bellinger, em entrevista coletiva. As novas fotos foram divulgadas primeiro pela televisão australiana SBS, sendo reproduzidas depois por vários meios de comunicação de todo o mundo. Segundo o funcionário, os EUA não facilitaram a publicação de todas as fotos dos abusos ocorridos em Abu Ghraib há mais de dois anos em consideração aos direitos dos prisioneiros de não serem mostrados. "É infeliz (a publicação), e além disso foram divulgadas no momento em que só contribuem para reacender as chamas da opinião pública no mundo todo", acrescentou. Para Bellinger, o relatório da ONU divulgado esta semana que recomenda o fechamento da prisão na base americana de Guantánamo, em Cuba, "tem erros fundamentais, e está cheio de pontos que não são corretos". Segundo o alto funcionário, os redatores do relatório nunca visitaram Guantánamo, embora EUA os tenham convidado a isso. "Nós queremos que haja transparência, e o relatório se sustentou nas declarações de membros da Al-Qaida libertados e no que foi dito pelos advogados que representam os prisioneiros". Segundo o diretor-executivo da Anistia Internacional nos EUA, William Schulz, as fotos também fazem com que se pergunte que outros abusos ocorreram ali e em outras partes quando não havia câmeras presentes. "Essas imagens não mostram simplesmente os excessos de alguns poucos soldados, mas são o resultado direto da política do Governo dos EUA", disse ele. O diretor criticou a postura do governo. "Dado o silêncio do Governo (do presidente George W. Bush) sobre as prisões clandestinas da Agência Central de Inteligência e a exceção que o presidente Bush criou para si mesmo quando assinou a Lei contra a Tortura, a política sobre tortura continua sendo hoje tão turva como quando as primeiras fotos estremeceram o mundo", concluiu.