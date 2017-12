Washington minimiza declarações de porta-voz da Al-Qaeda O governo americano minimizou o impacto das declarações do porta-voz da Al-Qaeda, Abu Ghaith, assinalando que elas não trazem muitas novidades e que há tempos os EUA estão conscientes de que Osama bin Laden pode mesmo estar vivo e voltar a atacar. Um funcionário disse que algumas das afirmações de Abu Ghaith são "consistentes" com aquelas em poder da inteligência americana, mas "outras, não". Ele admitiu que Bin Laden pode estar vivo, mas negou que a Al-Qaeda tenha sofrido danos "tão limitados" como os anunciados por Abu Ghaith. O presidente da Comissão de Inteligência do Senado, Bob Graham, lembrou que as autoridades americanas nunca consideraram que Bin Laden estivesse morto, e também não têm dúvidas de que a Al-Qaeda pode atacar novamente. Analistas militares disseram que o fato de Abu Ghaith não ter incluído o chefe militar da Al-Qaeda, Mohammed Atef, entre os líderes ativos do grupo indica que ele foi mesmo morto.