Washington ordena fechamento do consulado russo em São Francisco

WASHINGTON - Os Estados Unidos ordenaram à Rússia nesta quinta-feira, 31, que feche o seu consulado em São Francisco, assim como anexos em Washington e Nova York, em resposta à forçada redução da equipe diplomática americana decidida por Moscou.

Em comunicado, o Departamento de Estado disse que tomou a decisão dentro do "espírito de paridade", acrescentando que as instalações deverão ficar fechadas até sábado.

"Os Estados Unidos cumpriram com a decisão do governo da Rússia de reduzir o tamanho de nossa missão na Rússia", afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, em comunicado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Acreditamos que essa ação foi injustificada e em detrimento da relação em geral entre nossos países", acrescentou, destacando que com os fechamentos ordenados "ambos os países ficarão com três consulados cada".

Putin anunciou que 755 funcionários ou diplomatas dos Estados Unidos - com nacionalidade russa ou americana - teriam que parar de trabalhar nesta sexta-feira, uma cifra que não foi confirmada pelos Estados Unidos. O número de funcionários diplomatas americanos foi cortado a 455, os mesmos que a Rússia tem nos Estados Unidos.

Em uma reação imediata, o ministro russo de Relações Exteriores, Serguei Lavrov, lamentou a escalada das tensões entre seu país e os Estados Unidos depois dessa ordem de fechamento. Segundo um comunicado oficial, "essa situação não foi iniciada por Moscou".

Lavrov comunicou ao seu homólogo americano, Rex Tillerson, que Moscou vai analisar a ordem de Washington para que feche seu consulado em São Francisco antes de anunciar uma resposta sobre a medida. / AFP e EFE