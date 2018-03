Washington Post declara apoio a Obama O democrata Barack Obama obteve o apoio do jornal Washington Post em editorial que afirma que o senador por Illinois "tem potencial para ser um grande presidente". O jornal acrescentou que sua escolha foi fácil, principalmente pela "campanha frustrante" do candidato republicano John McCain e pela decisão de escolher Sarah Palin como candidata a vice para a eleição de 4 de novembro. "Também ficou fácil em boa parte por causa de nossa admiração pelo senhor Obama e pelas impressionantes qualidades que ele mostrou durante essa longa disputa", disse o jornal no editorial de sua edição de sexta-feira, publicado no site do Post na noite de quinta-feira. O jornal, que declarou apoio a candidatos democratas nas duas últimas eleições presidenciais, elogiou Obama como "homem de grande inteligência" e "evidente capacidade de construção de consenso". A publicação diz ainda que Obama tem uma compreensão sofisticada do mundo, do lugar dos Estados Unidos nele, além de estar comprometido com a manutenção da liderança norte-americana. Ao declarar apoio a Obama, o jornal afirmou que um governo McCain não será a mesma coisa que mais quatro anos de presidência de George W. Bush. O Post, no entanto, alega que McCain traria para o governo muitos dos formuladores de políticas que ajudaram a colocar o país na situação atual.