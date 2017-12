Washington Post defenfe Kerry em editorial O jornal norte-americano The Washington Post publicou hoje um editorial no qual diz que o candidato à presidência John Kerry é a melhor opção para aquele país. O editorial "Kerry para presidente" é publicado nove dias antes da eleição presidencial nos Estados Unidos e uma semana depois do também norte-americano The New York Times declarar apoio a Kerry. O Post diz que os norte-americanos estão divididos em dois blocos. Um que defende passionalmente George W. Bush e outro que é a favor de John Kerry "ou, pelo menos, passionalmente contra Bush". O editorial destaca pontos positivos no governo de Bush, como a campanha para promover responsabilidades na área de educação e os incentivos para a redução da poluição. Entretanto, diz o Post, Bush errou na questão do Iraque, principalmente por não buscar aconselhamento fora de seu círculo íntimo e por "ignorar conselhos para se preparar melhor para a reconstrução no pós-guerra". Quanto a Kerry, o jornal acredita que algumas coisas causam incerteza porém, no balanço geral, o candidato democrata se sobressai por sua determinação, inteligência e franqueza. "Nós temos muito o que admirar no estilo de vida do Sr. Kerry", diz o texto. A inteligência de Kerry também foi um dos pontos positivos destacados no editorial do dia 17 do NY Times. "Nós não vemos o voto para o Sr. Kerry como um voto sem riscos. Mas os riscos do outro lado são bem conhecidos, e a força que o Sr. Kerry traz é considerável", finaliza o Post.