Washington Post lançará tablóide gratuito A Washington Post Corp., a empresa que edita o Washington Post, um dos mais respeitados jornais dos Estados Unidos, lançará um tablóide gratuito, no início de agosto. Será semanal, distribuído pela manhã, na hora do rush, nas estações do metrô, como parte de um esforço para atrair jovens leitores e enfrentar competidores potenciais. O jornal, com uma seção apenas, se chamará Express, e incluirá notícias do serviço online e sumários de matérias de entretenimento e será produzido por um pequeno grupo de funcionários da redação do washingtonpost.com.