Washington se prepara para uma grande nevasca

O Serviço Nacional de Meteorologia espera entre 15 a 25 centímetros de neve na região e quantidades mais elevadas a oeste. A agência emitiu um alerta de tempestade de inverno que deve durar partir de meia-noite de terça-feira até a manhã de quinta-feira (horário local), e disse que a chuva pode se misturar com a neve durante o dia. A tempestade está prevista a desaparecer de noite quarta-feira.

A tempestade já atingiu o Centro-Oeste esta semana, partindo de Montana de domingo e se espalhando por Minnesota, Wisconsin e Illinois em seu caminha para Washington.

As companhias aéreas já cancelaram 1.050 voos dentro e fora da área de Washington para quarta-feira, de acordo com a empresa de monitoramento FlightAware. As informações são da Dow Jones.