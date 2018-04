Faltam salas para tantos filmes em 3D

Até alguns meses, ninguém sabia que Fúria de Titãs seria em 3D. Nem que estava sendo rodado. Mas depois do êxito de Avatar surgiram dezenas de filmes "3D light", aqueles que foram passados a este formato na pós-produção. O diretor de Avatar, James Cameron, já disse que esta leva é uma grande fraude, mas pesquisas mostram que poucos espectadores notam a diferença entre um filme rodado em 3D original e um "genérico". Consequência: começam a faltar salas na Argentina para este tipo de filme, o que faz as filmagens ficar pouco tempo em cartaz. Segundo The New York Times, estão em produção 70 filmes em 3D, que se somarão a Harry Potter, Transformers 3 e Crônicas de Narnia.

THE WASHINGTON POST

O mistério da fuga de prisioneiros no Haiti

Ti Wilson é um dos 4.500 bandidos libertados pelo terremoto que arrasou Porto Príncipe em 12 de janeiro. Wilson, vulgo "Obama", comanda uma gangue que rouba ajuda humanitária e realiza sequestros. A fuga da prisão "Titanic" está cercada por um mistério. Os muros ruíram, mas as celas permaneceram intactas.

THE GUARDIAN

Brasileiros defendem cachaça na caipirinha

Uma campanha no Brasil pede o uso exclusivo de cachaça na caipirinha. Nada mais de vodca ou saquê. A International Bartenders Association diz que o drink deve ser feito com limão, gelo, cachaça e ter uma graduação alcoólica de 15% a 16%. Estima-se que 60% das caipirinhas feitas no Brasil não seguem estas regras.

LOS ANGELES TIMES

Lei deve vetar o fumo em lugares abertos

Um projeto de lei pretende proibir o fumo em lugares públicos abertos, como praias e parques da Califórnia. Ainda que o malefício da fumaça seja mais conhecido em ambientes fechados, a medida busca prevenir doenças em pessoas que não fumam (40 mil delas morrem por ano nos EUA de doenças cardíacas relacionadas à inalação). A Califórnia é conhecida por leis vanguardistas, logo copiadas em outros Estados americanos e países.