Lanche escolar ameaça segurança americana

Um grupo de militares da reserva dos Estados Unidos detectou uma nova ameaça à segurança nacional: o hábito alimentar dos jovens americanos. De acordo com um estudo realizado pelo grupo, a merenda escolar tem engordado os adolescentes a ponto de impedir seu alistamento nas Forças Armadas. "Os jovens americanos têm apresentado um excesso de peso tão grande que poucos dispõem dos padrões físicos saudáveis estabelecidos pelos militares", afirmou um dos oficiais que conduziu o estudo. Ainda segundo o documento, 9 milhões de americanos em idade militar - o equivalente a 27% dos jovens que têm entre 17 e 24 anos - seriam sumariamente eliminados do recrutamento logo de cara.

HUFFINGTON POST

Euforia pauta preço do petróleo

Mais do que as complexas regras da economia, o preço do petróleo é determinado pela euforia do mercado. Na semana passada, o preço da gasolina subiu nos EUA motivado por um relatório secundário sobre a queda no desemprego. O documento foi percebido como sinal precoce de recuperação da crise.

WALL STREET JOURNAL

Preço dos remédios tem alta recorde

A aprovação da reforma da saúde pode estar por trás do aumento histórico no preço dos remédios nos EUA. Alguns produtos tiveram seus preços reajustados em quase 12%, só no ano passado. Especialistas dizem que as empresas estão se adiantando à ampliação dos subsídios governamentais.

EL PAÍS

Planeta viveu revolução ecológica em 1492

O impacto da Revolução Industrial não foi nada se comparado às mudanças que as viagens de Cristóvão Colombo às Américas tiveram para o ecossistema mundial. Essa é a tese apresentada pelo historiador britânico Felipe Fernández-Armesto em seu último livro, O Nascimento da Modernidade. "O intercâmbio de sementes, plantas, animais e micróbios mudou profundamente o perfil ecológico do planeta", disse.