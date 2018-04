Comandantes declaram guerra ao Powerpoint

O inimigo está na trincheira e seu nome é Powerpoint. O programa mais usado por estudantes e executivos para apresentar trabalhos em público começa a minar as defesas dos oficiais americanos. "Como um insurgente, o programa invadiu a vida diária dos comandantes, tornando-se praticamente uma obsessão", escreve o The New York Times. O grande temor, reconhecem os próprios militares ouvidos na reportagem, é que o programa simplifique demais as nuances da estratégia de guerra, fazendo com que ela vire algo estúpido. "Ele é perigoso porque cria a ilusão de compreensão e de controle", diz o general Herbert McMaster, que reclama também da demora nas apresentações.

THE GUARDIAN

Baterista do Blur será candidato trabalhista

Uma crise de meia-idade. Esta foi a justificativa do baterista da banda britânica Blur, Dave Rowntree, para justificar seu nome entre os que disputam um lugar no Parlamento britânico. Candidato pelo Partido Trabalhista, ele promete franqueza. E cumpre. Em seu panfleto, admitiu abuso de álcool e drogas.

PÚBLICO

Simpsons defendem "South Park" de radicais

"South Park, estaríamos com vocês se não estivéssemos tão assustados." Com essa frase, escrita repetidamente no quadro-negro, Bart Simpson se solidariza no último episódio com o coirmão animado. Os criadores de South Park foram ameaçados por radicais islâmicos por representar Maomé em uma fantasia de urso.

JORNAL DE NOTÍCIAS

R$ 22 milhões salvam o letreiro de Hollywood

O famoso letreiro de Hollywood foi salvo graças ao levantamento de R$ 22 milhões em uma campanha lançada em fevereiro. A área de 56 hectares onde estão as nove letras estava à venda. O final feliz foi anunciado esta semana por um ator que deve seu emprego a Hollywood, o governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger. O milionário do grupo Playboy, Hugh Hefner, foi o maior doador, com R$ 1,5 milhão.