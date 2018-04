EUA ajudam Vietnã a obter energia nuclear

De acordo com o Departamento de Estado, os EUA se tornaram o segundo maior parceiro comercial do Vietnã - a China ainda é o maior. Em mais um sinal de cooperação inédita, o governo vietnamita recorreu aos EUA para a construção de dez usinas nucleares - uma mostra de que os dois inimigos já superaram o a guerra que terminou há 35 anos.

BBC

Tutu anuncia que se retira da vida pública

Desmond Tutu, sul-africano vencedor do Nobel da Paz, um dos maiores nomes da luta contra o apartheid, anunciou na quinta-feira que estava se aposentando da vida pública. Tutu havia dito que se retiraria após a Copa para se dedicar à família.

EL PAÍS

A colombianização do conflito mexicano

O ex-presidente colombiano Ernesto Samper escreve artigo sobre a colombianização do México e critica a proposta de acordo com os cartéis, defendida pelo ex-presidente Vicente Fox. "Seria o começo do fim do Estado de direito no país", disse.

ECONOMIST

Extremista holandês é problema, não solução

Critica a violenta ideologia islamista é necessário, mas atacar o Islã e o Alcorão é um estupidez perigosa. É o que fez Geert Wilders, nova peça-chave do governo de coalizão da Holanda. Wilders, porém, é um grave problema, não uma solução.