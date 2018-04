BBC

Argentinos controlam presos com meditação

Presidiários de Buenos Aires estão recebendo aulas semanais de meditação, nas quais, de olhos fechados, repetem frases como "promova o amor, em sua perfeição". O programa começou em julho e beneficia 360 prisioneiros em 13 presídios. Segundo os instrutores, os presos sentem-se mais tranquilos e já não brigam tanto.

DENVER POST

Bolívia quer filtrar nudez e sexo na TV

Em meio à polêmica da nova lei contra racismo na Bolívia, um parlamentar governista tenta impedir cenas de nudez e sexo na TV. "Não se pode permitir que ao meio-dia estejam se beijando, em pleno almoço", protestou o deputado Isaac Avalos.

EL PAÍS

Espanha discute acesso público a aborto

Na Espanha, onde desde 5 de julho o aborto é direito custeado pelo Estado, discute-se a demora na prestação do serviço. As regiões com maior lentidão são Catalunha e Madri, onde as interessadas chegam a esperar 21 dias pelo procedimento.

ARS TECHNICA

Facebook pode revelar sexualidade de usuário

Novo problema para o Facebook. Segundo pesquisadores alemães, o sistema de anúncios dirigidos (exibidos conforme as preferências postas pelo usuário em seu perfil) pode revelar a orientação sexual do usuário, mesmo que não seja pública.