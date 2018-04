CNBC

Flagra em rede russa reduz lixo eletrônico

Os internautas podem não ter notado, mas e-mails com ofertas de Viagra e outros tipos de spam tiveram uma redução de 20% no último mês. Eles partiam da rede do russo Igor Gusev, que, segundo a polícia, pagava auxiliares para multiplicar o lixo eletrônico. Como 200 bilhões de spams circulam por dia, a queda é considerável.

TIMES OF INDIA

EUA perdem contato com mísseis nucleares

Uma falha em computadores levou os EUA a perderem contato no sábado com 50 mísseis nucleares, durante 45 minutos. Recentemente, soube-se que Bill Clinton perdeu por meses a senha que protege o armamento nuclear quando era presidente.

BBC

Moscou contra a estátua de Pedro, o Grande

Em uma ilha artificial no Rio Moscou, descansa a "colossal e feia" estátua do czar Pedro, o Grande. Se depender dos moscovitas, não por muito tempo. Há um projeto para removê-la. Pedro não gostava da cidade e seus habitantes retribuem à altura.

EL PAÍS

Catalunha terá motocicleta elétrica

A partir do ano que vem, quem tiver R$ 9,4 mil poderá passear por Barcelona em uma moto movida a eletricidade. A autonomia é de 50 quilômetros, e a velocidade máxima, de 65 km/h. A bateria, que leva seis horas para ser carregada, custa mais R$ 2 mil.