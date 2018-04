Domínio marijuana.com é cobiçado na Califórnia

A possibilidade de a venda de maconha ser liberada na Califórnia valorizou sites com a palavra marijuana. Um ex-policial registrou mais de mil sites com o vocábulo, pensando em vender os direitos por milhões a futuras lojas virtuais - o domínio marijuana.com está avaliado em US$ 2 milhões. A Califórnia decide o tema no domingo.

THE GUARDIAN

Chefe do MI6 diz que espionar o Irã é bom

No primeiro discurso de um chefe da espionagem britânica em cem anos, John Sawers não surpreendeu: defendeu sua profissão. Graças a espiões, disse, o Irã admitiu ter uma segunda usina para enriquecer urânio. Então veio a pressão diplomática.

LA TRIBUNA

Democracia na África, a nova meta de Drogba

Didier Drogba quer promover intercâmbio. Depois de popularizar o futebol africano na Europa, o jogador marfinense do Chelsea quer levar democracia à África. Ele iniciou na Nigéria uma campanha por eleições transparentes no continente.

FRANCESAS

1.600

marinheiros em 80 barcos estão impedidos de desembarcar no Porto de Marselha. Grevistas impedem que as embarcações atraquem

EL PAÍS

Espanhóis se preparam para atrasar relógio

O horário de verão na Espanha termina amanhã à meia-noite, o que preocupa pessoas com adaptação difícil. Médicos dizem que a mudança altera o ritmo biológico, mas só causaria problemas como falta de concentração se o atraso do relógio fosse maior.