BBC

"Código" de Da Vinci é encontrado na França

Um manuscrito codificado escrito por Leonardo da Vinci foi descoberto em uma biblioteca de Nantes, na França. O texto foi feito da direita para a esquerda, à maneira da marca registrada do renascentista: a escrita espelhada. A diretora da biblioteca, Agnes Marcetteau, disse que o trecho deve estar escrito em algum dialeto italiano do século 15.

ASSOCIATED PRESS

Agência de entregas exige fotos dos clientes

A UPS passou a exigir fotos dos clientes que enviam pacotes em filiais da empresa de todo o mundo. O procedimento foi adotado um mês após explosivos serem encontrados em um avião da empresa. E é parte de uma pesquisa para melhorar a segurança.

REUTERS

Austríaco é multado por vender a Kim Jong-il

A Justiça de Viena obrigou um empresário austríaco a devolver os 3,3 milhões de euros que ganhou vendendo artigos luxuosos, como carros e iates, ao líder norte-coreano Kim Jong-il. A Corte alegou que a negociação viola o embargo contra a Coreia do Norte.

CBSNEWS.COM

Líder vitalício está em busca do elixir da vida

O presidente do Casaquistão, Nursultan Nazarbayev, que ocupa o cargo de maneira vitalícia, conclamou os cientistas do país a desenvolver maneiras de reverter o processo do envelhecimento. No poder desde 1980, o líder está com 70 anos de idade.