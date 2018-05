DAILYNEWS.COM

Dick Cheney é acusado de suborno na Nigéria

O ex-vice-presidente americano Dick Cheney foi acusado de "conspiração e distribuição de gratificação a funcionários públicos" na Nigéria. Segundo a denúncia, enquanto era presidente e diretor executivo da Halliburton, entre 1995 e 2000, Cheney teria dado US$ 180 milhões para a obtenção de contratos de exploração de gás no país africano. O advogado de Cheney negou a acusação.

SKY.COM

Terrorista de Lockerbie está à beira da morte

O líbio responsável pelo atentado que explodiu um avião da Pan Am, em 1988, matando 270 pessoas em Lockerbie, na Escócia, está em coma e respira com a ajuda de aparelhos. Uma fonte próxima a Abdelbaset al-Megrahi - que sofre de câncer - informou que "seu dia está chegando".

BBC

Ex-premiê da Croácia "foge" para a Eslovênia

Depois que o Parlamento croata iniciou as discussões para suspender sua imunidade, o ex-premiê Ivo Sanader foi para a Eslovênia. Junto com ex-funcionários de seu gabinete, Sanader enfrenta uma investigação de corrupção, mas declarou que não está fugindo do processo.