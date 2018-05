THE GUARDIAN

Genocídio em Ruanda será documentado

Uma organização britânica e a Comissão de Luta contra o Genocídio criarão um arquivo com mais de 20 mil documentos e fotografias e 1.500 gravações sobre o massacre em Ruanda, em 1994. O arquivo será construído no memorial onde milhares das 800 mil vítimas estão enterradas. Museus, ONGs e sobreviventes doaram o material.

BBC

Minorias dominam o Twitter nos EUA

Uma pesquisa do Pew Research Center indicou que adultos latinos e negros usam o microblog duas vezes mais do que os brancos nos EUA. Segundo a sondagem, 18% dos usuários são negros, 13% são latinos e apenas 5% são brancos.

DAILY MAIL

Lápide de Harry Potter é atração em Israel

O túmulo de um soldado britânico chamado Harry Potter, que morreu em 1939 e está sepultado na cidade israelense de Ramle, virou ponto turístico e agora recebe a visita de fãs do personagem de ficção. A lápide é atração oficial da cidade.

DADOS PERDIDOS

119 mil

dos 357 mil aviões em operação nos EUA possuem informações incompletas na Administração Federal de Aviação. Em alguns casos, nem o dono da aeronave é identificado.

THE NEW YORK TIMES

Cidades particulares crescem na Indonésia

As construtoras descobriram um meio de acabar com o desenvolvimento urbano desenfreado na Indonésia: cidades particulares, que se multiplicam nos arredores dos grandes centros urbanos. Em CitraLand, jogar lixo no chão é uma infração.