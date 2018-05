SUDAN TRIBUNE

Investigado vídeo que exibe açoite na internet

Um vídeo postado no YouTube, que mostra uma muçulmana levando 22 chibatadas de autoridades do Sudão, está sob investigação no país. Nas imagens, policiais aparecem rindo da situação, dizendo que queriam ir logo para casa e avisando que ela deveria ser açoitada 53 vezes - ela leva chicotadas principalmente na parte superior do corpo. A Justiça quer determinar se a punição foi aplicada de maneira adequada. Em 2009, a jornalista sudanesa Lubna al-Hussein foi condenada a 40 chibatadas por usar calças, mas depois de uma pressão mundial acabou pagando uma multa pelo traje "indecente".

FRANCE-PRESSE

China expulsa papais noéis da Paz Celestial

Dezenas de papais noéis reunidos em Pequim, na Praça da Paz Celestial, para um popular encontro natalino em países anglo-saxões, a "Santa Claus Convention", foram expulsos de lá no sábado. A polícia chinesa considerou a reunião uma falta de respeito ao local. Chineses e estrangeiros devidamente trajados foram abordados quando posavam para fotos.

FIM DE CASO

700

objetos de valor sentimental compõem o acervo do Museu das Relações Terminadas, na Croácia. Desde sapatos até cartas de amor, as lembranças foram enviadas de vários países da Europa. Os artistas Drazen Grubisic e Olinka Vistica tiveram a ideia de criar a coleção ao terminar seu namoro

THE NEW YORK TIMES

Carros antigos viram mania na Venezuela

Por causa do baixo preço da gasolina no país, cada vez mais venezuelanos vêm comprando carros antigos para transformá-los em itens de colecionador. Chevrolets, modelo Malibu, da década de 70, estão entre os carros mais populares. Os cerca de 2 centavos de dólar pagos pelo litro do combustível também estimulam o uso de grandes jipes e picapes.