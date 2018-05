THE MOSCOW TIMES

WikiLeaks acirra disputa entre Putin e Medvedev

Os vazamentos do WikiLeaks parecem ter agravado ainda mais a rivalidade entre os partidários do premiê russo, Vladimir Putin, e o do presidente Dmitri Medvedev. Os telegramas mostram Medvedev discretamente tentando obter apoio dos EUA, enquanto a Embaixada Americana em Moscou parece corresponder aos apelos do presidente.

ASIA SENTINEL

Venda de armas é razão de veto filipino a Nobel

De todos os países que boicotaram a cerimônia do Prêmio Nobel da Paz um chamou a atenção: as Filipinas. Por que? A primeira razão é um acordo de venda de armas, que está prestes a ser concluído, entre Pequim e Manila.

THE NEW REPUBLIC

Biografia incomum humaniza Mandela

David James Smith acaba de lançar uma biografia incomum de Nelson Mandela. Em Young Mandela: The Revolutionary Years, Smith desmistifica o sul-africano e mostra que ele tem um lado mesquinho, frio e egoísta.

ASIA TIMES

Índia pressiona China por vaga no CS da ONU

O ponto alto da viagem do premiê chinês, Wen Jiabao, à Índia será a pressão de Nova Délhi por uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. EUA, França e Grã-Bretanha já teriam concordado com a ideia.