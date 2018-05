THE WASHINGTON POST

Bill Carter, o texano que vende armas aos cartéis

Nenhum Estado lucra tanto com o tráfico de armas para o México quanto o Texas, nenhuma cidade ganha mais do que Houston e ninguém fatura tanto quanto Bill Carter, dono da Carter"s Country, loja de armamentos. Nos últimos dois anos, a polícia mexicana apreendeu 115 armas vendidas por ele, é o que revela uma investigação do Washington Post.

FRANCE PRESSE

Justiça devolve mansão a Imelda Marcos

A Justiça filipina devolveu a Imelda Marcos, viúva do ex-ditador Ferdinand Marcos, uma mansão de 17 quartos. A Suprema Corte invalidou o confisco porque o documento foi assinado por um funcionário não habilitado.

EUOBSERVER

Eslováquia pensa em abandonar o euro

Richard Sulik, presidente do Parlamento eslovaco, defendeu esta semana que o país tenha "um plano B" ao euro. A volta das moedas nacionais vem ganhando força na Europa, principalmente na Alemanha.

OURO NEGRO

1 bilhão

de dólares é o que o governo de Gana espera arrecadar anualmente com a exploração de petróleo, que começa esta semana

THE TELEGRAPH

UE ameaça reconhecer Estado palestino

A União Europeia estaria pronta para reconhecer o Estado palestino. Diplomatas estão frustrados com Israel e ameaçam adotar a mesma posição do Brasil. Segundo eles, o prazo para a decisão seria meados de 2011.