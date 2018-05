Escandinávia vira alvo do terrorismo islâmico

As explosões de bombas em Estocolmo marcam uma realidade nova no mundo do terror: a ameaça de ataques está se espalhando para além dos alvos tradicionais dos militantes islâmicos. A Escandinávia é um exemplo, com aumento no número de prisões e de outros incidentes nos últimos meses na região, até mesmo na Noruega e na Dinamarca.

GEOPOLITICAL MONITOR

Extração de petróleo muda a política de Gana

A ascensão de Gana como um país exportador de petróleo muda a paisagem energética africana e anuncia uma nova era de desenvolvimento no continente. Ao mesmo tempo, a extração pode desestabilizar uma das democracias mais sólidas da África.

THE NATION

Professor elogia política antidrogas de Portugal

Alex Stevens, professor da Universidade de Kent, fez uma defesa da política antidrogas de Portugal - que desde 2001 descriminalizou tudo, da maconha à heroína. "Descriminalização não leva necessariamente ao crescimento do consumo", disse.

WORLD POLITICS REVIEW

Diplomacia asiática do Peru mostra resultados

O Peru termina o ano novamente como uma das economias que mais cresce no mundo. Em grande parte, isso se deve à diversificação econômica. Em 2010, Lima finalizou quatro acordos de livre comércio - três com parceiros asiáticos.