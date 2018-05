Casal Obama fora da lista das núpcias reais

O presidente americano, Barack Obama, e sua mulher, Michelle, não serão convidados para o casamento do príncipe William com Kate Middleton. Um porta-voz da realeza britânica explicou que o convite não será enviado à Casa Branca porque William não é o primeiro na linha de sucessão ao trono e o casamento não é, portanto, um evento de Estado.

ABCNEWS

Alerta de fim de ano é mais específico

O reforço nas medidas antiterror dos EUA deste fim de ano traz advertências um pouco mais específicas. Os boletins sugerem que eventos esportivos, paradas, atividades culturais e religiosas podem atrair mais a atenção dos terroristas.

BREITBART.COM

Esqueçam os gays e votem o Novo Start

O senador republicano Bob Corker criticou os democratas do Congresso americano por privilegiarem a votação sobre gays no Exército em vez de os debates no tratado de redução de armas Novo Start, firmado com a Rússia.

CLARÍN

Argentinos já são mais de 40 milhões

Resultados preliminares do Censo argentino indicam que o país tem 40.091.359 habitantes. Praticamente um terço dessa população vive na região da Grande Buenos Aires. O crescimento populacional foi de 10,6% em relação ao último recenseamento, de 2001.