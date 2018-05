Neonazistas aumentam entre torcidas russas

Futebol e neonazismo estão cada vez mais ligados na Rússia, que teve um clube multado por preconceito semana passada. Várias equipes foram punidas nos últimos anos por este motivo. Como a Copa de 2018 será realizada no país, reformas de infraestrutura serão necessárias. Mas a mudança de mentalidade pode não ocorrer nesses oito anos.

THE SUNDAY TIMES

Londres quer registrar acessos a pornografia

Com a intenção de bloquear o acesso de crianças a sites pornográficos, o ministro da Cultura britânico, Ed Vaizey, pretende registrar todos os internautas que entrem em páginas do tipo no país. Em janeiro, ele se aconselhará com os provedores.

STAR TRIBUNE

Idosa pega carona para assaltar banco nos EUA

Uma mulher de 70 anos pegou carona com um vizinho para roubar um banco de Minnesota, nos EUA. Pouco após o crime, ao ser flagrada com US$ 3,7 mil no Jaguar do rapaz, Sandra Bathke admitiu a ação e jurou que ele não sabia de nada.

MAIL ONLINE

Coleção de joias fica esquecida por 30 anos

Uma coleção de joias avaliada em 100 mil libras ficou esquecida no cofre de um banco britânico desde 1980. Com a morte de uma parente, uma família que prefere o anonimato foi informada sobre a coleção, que será leiloada na Grã-Bretanha.